２６日、交易会で低空ハブ離着陸場の模型を見る子ども。（合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥4月29日】中国安徽省合肥市で26〜28日、第4回中国（安徽）科学技術イノベーション成果移転交易会が開催された。会場では、人工知能（AI）や量子技術、ブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）など各分野の最新成果が展示された。２６日、交易会で超伝導量子コンピューターの模型を見る来場者。（合肥＝新華社記者／周牧