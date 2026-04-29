富山県内は２８日、晴れ間が広がり、最高気温は、富山市石坂で２６．２度、高岡市伏木古国府が２５．４度といずれも今年の最高を記録するなど、おおむね６月並みの暖かさとなった。開催７日目の「２０２６となみチューリップフェア」（砺波市）では、２１万本を使った大花壇（２６００平方メートル）の花が咲きそろい、地上絵がはっきりと見えるようになった。ピンク色で縁取りしたチューリップの花形の両脇に、黄色く縁取りし