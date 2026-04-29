◇セ・リーグヤクルト0―2阪神（2026年4月29日神宮）ヤクルトは阪神との首位攻防戦で零敗を喫し、ゲーム差なしの2位に後退した。先発の山野太一投手（27）は5回2/3を5安打2失点（自責1）で今季初黒星。打線は阪神・高橋を攻略できずわずか3安打に抑え込まれた。山野は昨年まで通算6試合で2勝1敗と勝ち越している阪神と今季初対戦。3回2死一塁から岡城に左中間への適時二塁打で先制点を奪われると、6回には味方守備のミス