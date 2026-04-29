◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月29日、東京ドーム）火を噴いた広島打線を止めることができるのか、巨人のドラフト1位ルーキー、竹丸和幸投手が先発マウンドにあがります。竹丸投手はここまで4試合で3勝1敗、防御率は1.66。前回登板では5回10奪三振と、初めての2桁奪三振を記録しています。また、野手では吉川尚輝選手が2番セカンドでスタメン復帰。これまでセカンドを守っていた浦田俊輔選手が初めてのショートでのスタメン