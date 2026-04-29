2004年に解散したロックバンド「HystericBlue（ヒステリック・ブルー）」のボーカル・Tama（45）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。5月9日に開催予定のライブチケットが高額転売されていることに言及し、「やめてください」と呼びかけた。「2026/5/9HystericBlueNight、チケット転売サイトで高額で取引されています」と明かし、「やめてください。私達はそんな事は望んでいません。見ていて苦しく悲しくなります