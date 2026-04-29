みなさんはスキマバイト、やったことはありますか。今回のアンケート調査によると、回答者の48.0％が「スキマバイト経験者」であることが明らかになりました。また、未経験でも39.0％が「今後してみたい」と答えています。【写真】スキマバイトをしてみたいですか？この調査は、株式会社AZWAY（東京都新宿区）が、10代〜60代以上のバイト経験者男女を対象として、2026年1月にインターネット上で実施されました。スキマバイトは経験