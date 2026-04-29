2026年4月27日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、工業利益が急増する中で、中国が5月の対米首脳会談を前に経済的圧力を戦略的に強化していることを報じた。記事は、3月の中国の工業企業利益が前年同月比15．8％増を記録し、1〜3月の利益も15．5％増と17年以来の好水準となったことを紹介した。そして、ハイテク分野が経済成長を強力にけん引しており、ハイテク製造業が47．4％増、人