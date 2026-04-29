「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸０（ＰＫ２−４）０Ｃ大阪」（２９日、ノエビアスタジアム神戸）Ｃ大阪が、またしてもＰＫ戦の末に「阪神ダービー」を制した。両チームとも９０分を通じて得点が生まれず、勝負の行方はＰＫ戦へ。開幕Ｇ大阪戦（２月７日）以来、１２試合ぶりに先発したキム・ジンヒョンが神戸の３人目のＤＦ永戸勝也を止めた。４人目のＦＷパトリッキのシュートは枠外。４−２でＰＫ戦を制し、今季の神戸と