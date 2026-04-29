「デイリースポーツ賞」（２９日、大宮）山崎歩夢（２１）＝福島・１２５期・Ｓ２＝が突っ張り先行から一気の逃走を決めて、２月の取手以来３回目のＳ級優勝を完全で果たした。２着は内を突いて伸びた窓場千加頼（京都）、３着は５番手から大外を強襲した橋本優己（岐阜）。雨の中、山崎が意地の３連勝。人気に応えた。「雨でちょっと心配だったけど、初日に自分の走りができなかったので、意地でもリベンジしようと思ってい