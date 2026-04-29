韓国の尹錫悦前大統領が特殊公務執行妨害などの罪に問われた裁判で、ソウル高裁は懲役5年とした一審判決を上回る懲役7年の実刑判決を言い渡しました。【映像】手を振る尹前大統領（2023年）尹被告はおととし12月の「非常戒厳」をめぐり、警護チームに指示して自身の逮捕を妨害した特殊公務執行妨害などの罪に問われ、一審では懲役5年が言い渡されていました。きょうの控訴審判決でソウル高裁は、尹被告が戒厳令を宣言するに