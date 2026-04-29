韓流人気グループBTS（防弾少年団）の「生みの親」とされる韓国のエンターテインメント大手ハイブ（HYBE）のパン・シヒョク議長をめぐり、株式の不公正取引疑惑が再び大きな波紋を広げている。韓国警察は4月21日、資本市場法上の詐欺的不正取引の疑いでパン氏に対する逮捕状を請求した。検察は補完捜査を求めてこれを差し戻したものの、警察は補完捜査のうえ再度、逮捕状を申請する構えだ。パン氏をめぐる疑惑は、グローバルツアー