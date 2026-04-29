関越道で乗客7人が死亡したバス事故からきょうで14年です。事故の発生時刻に合わせて遺族らが追悼の祈りを捧げました。【映像】防音壁に衝突したバス（車内の様子も）2012年4月、群馬県藤岡市の関越道で高速ツアーバスが防音壁に衝突し、乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負いました。事故は運転手が長時間勤務で居眠り運転をしたことが原因でした。母親を亡くした山瀬俊貴さん「過去にそういうことがあったから今は関係ないとい