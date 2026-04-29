7回ソフトバンク1死一塁、代打笹川が右翼に適時二塁打を放つ。捕手若月＝京セラドームオリックスが逆転勝ち。3―4の八回無死二、三塁でシーモアが中前に2点打を放った。5番手の寺西が2勝目。九回を締めたマチャドは7セーブ目。ソフトバンクは同点の七回に代打笹川の適時二塁打でリードしたが、オスナが誤算。