福間香奈女王（34）＝女流5冠＝に西山朋佳女流3冠（30）が挑むマイナビ女子オープン5番勝負第3局は29日、神奈川県藤沢市「時宗総本山遊行寺」で指され、先手・西山が83手で勝利し、2勝1敗とした。終局は午後3時44分で、対戦成績は福間の55勝、西山の49勝となった。両者、持ち時間3時間以上の対局で午後3時44分までに終局するのは、午後3時33分に西山が勝利した2023年9月の白玲戦第3局以来2年7カ月ぶりというスピード決着だった