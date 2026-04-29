イーロン・マスク氏が対話型人工知能・チャットGPTを開発したオープンAIに、24兆円の損害賠償を求めた裁判に出廷し、「執拗に騙された」と証言しました。【映像】裁判所に出廷したマスク氏の姿マスク氏は非営利団体としてオープンAIを共同創業したにも関わらず、研究資金63億円ほどを営利目的に使われたとして、1500億ドル＝およそ24兆円の損害賠償を求めています。オープンAIはマスク氏が退いた後、マイクロソフトが出資し