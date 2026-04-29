29日からゴールデンウィークという人も多そうですが、各地の観光地などでも早速、大勢の人の姿が。にぎわいを空から取材しました。12連休初日の29日、羽田空港では海外への出国ラッシュがピークを迎え、ロビーには長い行列ができていました。香港へ旅行に行く人：日本からいなくなっちゃったのでパンダを見に行こうかと。インドへ旅行に行く人：インドです。孫娘がインドにいますので。最後の旅行になるかなと思って。もう80過ぎて