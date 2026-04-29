４月２８日に中山競馬場で開催された「２０２６ＪＲＡブリーズアップセール」のファイナルステージが同２９日にインターネットオークション方式で行われて、５頭が売却された。前日と合わせて上場全７７頭のうち、７６頭（牡馬３９頭、牝馬３７頭）が売却されて、総売却金額は前年比８５１０万円減の７億６１６０万円となった。