◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節清水１―２長崎（２９日・アイスタ）Ｊ１清水はホーム長崎戦に１―２で敗れ、３連敗を喫した。前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に退場し、数的不利に陥った。同２１分、ＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴールを奪ったが、その後に２失点を許し逆転負けした。連敗は続くが、明るい材料もある。主力の離脱が続いていた中、この日はＭＦカピシャーバが４試合ぶり、ＤＦ