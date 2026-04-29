日経賞３着のローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、香港・シャティン競馬場・芝２４００メートル）を次走の選択肢の一つとしていることが２９日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。本レースには日本からディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が参戦を表明。地元香港から