◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節清水１―２長崎（２９日・アイスタ）Ｊ１清水はホームで長崎に１―２で敗れ３連敗。前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に退場し、数的不利に陥った。それでも同２１分、ＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴールを奪った。ＭＦ弓場将輝の右サイドからのアーリークロスにＦＷ呉世勲が反応。左足のシュートは相手に２度阻まれたが、こぼれ球に嶋本が詰め、左足で押し込んだ。