◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）完璧に封じ込まれた。阪神の先発左腕・高橋に散発３安打に封じられて完封負け。試合後、池山隆寛監督は「相手投手が素晴らしかった」と完敗を認めた。試合前「相手はスーパーピッチャー」とここまで２完封の左腕が操るストレート、同じ軌道からのシンカーを警戒。コンディション不良の長岡を今季初めてスタメンから外し、１番に増田、２番に鈴木叶を置くなど組み替え