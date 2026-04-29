◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人の広島戦のスタメンが発表され、吉川尚輝内野手が昨秋の両股関節の手術から復帰後初めてスタメンで出場する。ドラフト１位・竹丸和幸投手がリーグトップタイの４勝目を懸けて先発マウンドに上がる。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（二）吉川３（中）佐々木４（三）ダルベック５（捕）岸田６（一）増田陸７（右）平