２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの最新姿にフォロワーは驚きに包まれた。２９日までに自身のインスタグラムを更新し、ブランド「ディオール」のジュエリーを身に着けて撮影した写真をアップした。フォロワーは、ジュエリーよりも髪の長さにびっくり。「ショートヘアなんて信じられない」「うわー、ショートヘアかわいい」「久しぶりにショートヘア見た」「ショー