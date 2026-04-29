【モデルプレス＝2026/04/29】タレントの小倉優子が4月29日、自身のInstagramを更新。ママ友と作ったパンを公開し、話題となっている。【写真】42歳3児のママタレ「売り物レベル」ママ友と作った本格手作りパン2種◆小倉優子、月1回のママ友とのパン作り小倉は「月に一度、ママ友と集まってパン作り」「毎回話が止まらず、手を動かしながら喋り続ける日です笑」とつづり、ママ友と作ったというパンの写真を投稿。カイザーゼンメル