【モデルプレス＝2026/04/29】キャスターの安藤優子が4月29日、自身のInstagramを更新。春の食材をふんだんに使った手料理を披露し、絶賛の声が上がっている。【写真】60代ベテランキャスター、春の炊き合わせ・無限ピーマン…豪華手料理並ぶ食卓披露◆安藤優子、豪華旬の手料理公開安藤は「キッチンカウンター居酒屋アンドー開店！」とつづり、手料理の写真を投稿。「店主イチオシは、春の炊き合わせ！」と、筍、若芽、蕗、湯葉、