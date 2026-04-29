■金子麻史カメラマン「会場の端から端まで、多くの人が行き交う姿が見られます。」4月29日から始まった、ゴールデンウィーク恒例の「有田陶器市」。メインの通りを中心におよそ400の店が軒を連ねています。伝統的な「有田焼」を、通常より安く購入できるのが魅力の一つです。掘り出し物を求めて神戸から来たという姉妹は。■姉妹「去年、初めて来てすごくよかったので、ぜひことしもと思って。」「いったん郵便局から