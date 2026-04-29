ドル買い反応、NY原油先物が１０２ドル台に乗せる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、NY原油先物が買われており、足元では高値を102.57ドルまで伸ばしている。米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が「トランプ大統領がシチュエーションルームでの会合後、イランへの長期封鎖に備えるよう側近に指示した」とアジア午前に報じたことが原油高につながっているようだ。 足元ではいったん値