通貨オプションボラティリティードル円１週間は６％台前半に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.176.114.916.63 1MO6.695.655.426.62 3MO7.705.896.426.82 6MO8.306.037.117.12 9MO8.606.237.497.39 1YR8.796.497.817.58 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.069.167.00 1MO6.47