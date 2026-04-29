今年（2026年）の春の叙勲が発表され、高知県関係では41人が晴れの受章に輝きました。高知県関係の「春の叙勲」受章者は地方自治や教育、消防などの分野で功績のあった高知県内に住む33人と県外に住む8人のあわせて41人です。旭日 大綬章には元内閣府特命担当大臣の福井 照さん（72歳）が選ばれました。旭日 小綬章には元土佐市議会議員の江渕 土佐生さん（87歳）と元安芸市長の松本 憲治さん（78歳）が選ばれています。また、瑞宝