4月29日からゴールデンウィークが始まり、高知城では朝から高知県外からの観光客の姿が見られました。■井出アナウンサー「高知城懐徳館では開館と同時に入館する方がいます」ゴールデンウィーク初日の4月29日、高知城では朝から写真を撮りながら石段を登る観光客の姿が見られました。観光スポットの中でもアクセスの良さから高知城を最初に訪れる人が多く、観光客は天守から高知の街を眺めていまし