天皇皇后両陛下は、ことし昭和元年から満100年を迎えることを記念する式典に出席されました。天皇皇后両陛下は29日午後、日本武道館で行われた「昭和100年記念式典」に出席されました。式典はことしが昭和元年＝1926年から満100年を迎えることを記念し、激動と復興の時代を振り返り、将来に思いを致す機会となるようにと開かれた政府主催の行事で、高市総理大臣をはじめ、三権の長や各界の代表らが出席しました。式辞や挨拶のあと