◇ONE SAMURAI 1平田樹ーリトゥ・フォガット（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。第7試合で平田樹（日本）がリトゥ・フォガット（インド）に勝利。再起戦で3Rリアネイキッドチョーク一本勝ちを飾った。1R序盤から劣勢な展開が続いた。その中で終了間際に