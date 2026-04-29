“誰もが楽しめるファッション”を目指して、視覚障がい者も服が選びやすい売り場が百貨店にオープンしました。どんな仕掛けなんでしょう？ゴールデンウィーク初日のきょう、東京・日本橋の百貨店にオープンした洋服売り場がさっそく賑わっていました。そこにはある仕掛けが…記者「こちら洋服の前に立つと、突然音楽が聞こえてきました」この音楽は、こちらの服をイメージしたもの。目の見えないお客さんにもファッションを楽しん