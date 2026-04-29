◇明治安田J1百年構想リーグEAST第13節第1日東京V2−1鹿島（2026年4月29日味の素スタジアム）東京Vがここまで90分間での負けがなかった鹿島に逆転勝ちした。前半19分に先制されたが、34分にMF熊取谷一星（23）が相手のボールを奪って25メートルのループシュート。これが決まって追いつくと、40分にはMF森田晃樹（25）MF松橋優安（24）とつないで、左ウイングバックの吉田泰授（26）がヘディングで決めて勝ち越した。熊取