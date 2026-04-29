「ロッテ５−３楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季初の３連勝。最大６まで膨らんでいた借金は４月７日以来の２まで減らし、この日敗れた日本ハムを抜いて４月１６日以来の５位に浮上した。阪神から現役ドラフトで移籍した井上の移籍初スタメン、移籍初安打が千金の１発となった。１−２で迎えた四回に楽天・前田健に対して１発攻勢で攻略。先頭のポランコの右翼ポール直撃の２号ソロでまず同点。１死後