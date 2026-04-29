俳優斎藤工（44）が29日、都内で、映画「サンキュー、チャック」（マイク・フラナガン監督、5月1日公開）の上映イベントに出席した。同作のアンバサダーとして登壇した斎藤は「映画に全然関係ないやつが出てくる、洋画のアンバサダーシステムには、映画ファンとしては疑問を持っているタイプなんですけど、この作品は映画館で出合うべき作品」とあいさつした。海外作品を日本でPRする際に、著名人をアンバサダーとして起用する方法