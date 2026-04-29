『マッドマックス 怒りのデス・ロード』（2015年）、『オールド・ガード』シリーズのシャーリーズ・セロンと、『キングスマン』シリーズ、『ロケットマン』（2019年）のタロン・エジャトンが、自身のイメージと異なる役柄で過酷な自然のなかサバイバルを繰り広げる映画作品が、Netflixで配信リリースされている。バルタザール・コルマウクル監督による『エイペック