[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](サンアル)※18:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 21 富澤雅也DF 25 白井達也DF 27 二ノ宮慈洋DF 43 金子光汰MF 18 大橋尚志MF 22 佐相壱明MF 24 小川大貴MF 36 松村厳MF 41 村越凱光FW 19 田中想来FW 39 井上愛簾控えGK 1 上林豪DF 2 小田逸稀DF 40 樋口大輝DF 44 リ・トビンMF 8 深澤佑太MF 30 澤崎凌大MF 50 早河恭哉FW 9 加藤拓己FW 38 藤枝康佑監督石崎信弘