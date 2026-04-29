【J1百年構想リーグ WEST第13節】(パロ瑞穂)名古屋 1-1(PK4-5)岡山<得点者>[名]甲田英將(65分)[岡]田上大地(89分)<警告>[岡]江坂任(83分)、小倉幸成(85分)主審:椎野大地└小倉幸成がPK戦で異例の3度キック…岡山が前回対戦をなぞるようなシナリオで名古屋に勝利!