[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 名古屋 1-1(PK4-5) 岡山 パロ瑞穂]ファジアーノ岡山が今季2度目の2連勝を飾った。J1百年構想リーグWEST第13節が29日に実施され、8位の岡山は敵地で2位の名古屋グランパスと対戦。1-1で90分を終え、PK戦を5-4で制した。先手を取ったのはホームの名古屋。後半20分、右CKからキッカーのMF森島司が右足でクロスを送り、ニアに入ったFW杉浦駿吾が頭でそらす。中央でMF木村勇大が相手と競りながら