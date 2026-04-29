[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](長野U)※18:00開始主審:北沢倫章<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 31 牧野虎太郎DF 4 行徳瑛DF 7 大野佑哉DF 16 石井光輝DF 26 中田舜貴MF 5 長谷川雄志MF 10 山中麗央MF 15 樋口叶MF 17 忽那喬司FW 28 藤川虎太朗FW 51 清水蒼太朗控えGK 21 中野小次郎DF 2 酒井崇一DF 13 附木雄也DF 24 渡邉禅MF 19 伊藤恵亮MF 22 吉田桂介MF 30 野嶋圭人FW 9 大崎舜FW 20 加納大監督小林