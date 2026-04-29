[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 京都 1-1(PK5-4) G大阪 サンガS]J1百年構想リーグWESTは29日に第13節を行い、サンガスタジアム by KYOCERAでは京都サンガF.C.とガンバ大阪が対戦。1-1のまま前後半を終えてPK戦に突入すると、京都が5-4で制した。ホームの京都は前節C大阪戦(●0-3)から先発3人を入れ替え、MF松田天馬、MF平岡大陽、DFアピアタウィア久らを先発起用。一方、アウェーのG大阪は前節長崎戦(☆1-1)から先発6人を入