【J1百年構想リーグ EAST第13節】(埼玉)浦和 2-0(前半0-0)川崎F<得点者>[浦]マテウス・サヴィオ(54分)、小森飛絢(71分)<警告>[浦]マテウス・サヴィオ(79分)主審:御厨貴文├田中達也暫定監督が初陣で白星! 浦和は8戦ぶりで今季4勝目…M・サヴィオ&小森の2発で川崎F撃破└「この手を打ってきたか!」「怒涛の起爆剤!」浦和が元日向坂46人気メンバーのゲスト出演を発表