[4.29 J1百年構想EAST第13節 浦和 2-0 川崎F 埼玉]J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行った。浦和レッズと川崎フロンターレの対戦は、浦和が2-0で勝利した。浦和は前日にマチェイ・スコルジャ前監督との契約を双方合意のうえで解除。百年構想リーグは、U-21チーム監督兼アシスタントコーチの田中達也氏が暫定的に指揮を執ることになった。新体制ではMF中島翔哉を今大会初めて先発で起用した。直近7試合でPK戦による2敗も