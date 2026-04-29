明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょうアウェーで秋田と対戦しました。 前の試合、仙台とのみちのくダービーに敗れたモンテディオ、きょうの相手も同じ東北勢、奥羽本戦と銘打った秋田との対戦です。試合は、０対１と秋田リードで迎えた後半１０分、氣田が中央から攻め込みスルーパスを出すと、抜け出したタリソン・アウベスがシュート！ 決定的な場面でしたが