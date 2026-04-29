【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月28日、アメリカの音楽専門メディア・ビルボードが発表した最新チャート（5月2日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』が「トップアルバムセールス」と「ワールドアルバム」チャートでそれぞれ1位を獲得。メインアルバムチャート「ビルボード 200」では3位にチャー