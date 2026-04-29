◇パ・リーグロッテ5―3楽天（2026年4月29日ZOZOマリン）ロッテの井上広大内野手（24）が29日の楽天戦（ZOZOマリン）に「6番・一塁」で移籍後初めて先発出場し、4回に決勝弾となる1号ソロを放って、チームを3連勝に導いた。1点を追う4回。先頭のポランコが右越え同点ソロ。球場の熱気が高まる中、井上は、楽天先発。前田健太投手のカウント2ボール2ストライクからの7球目、真ん中に入ったスライダーを豪快に振り抜くと、