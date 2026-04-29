◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD）ソフトバンクが痛い逆転負けで5カードぶりの勝ち越しを逃した。3―3の7回に代打・笹川が適時二塁打を放ち勝ち越したが、8回に4番手・オスナが2点を失った。4月だけの月間成績は10勝12敗となり、首位・オリックスとのゲーム差は再び2・5に広がった。