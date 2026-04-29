俳優の音無美紀子（76）が28日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでも家族ぐるみで親交が深いという俳優・小川知子（77）と都内の大型インテリア店で偶然会ったことを報告し、写真を披露した。【写真】「お二人さんいつも若々しくて美しい」パワフルな笑顔はじける2ショットを披露した音無美紀子＆小川知子音無は「『ミッコちゃーん』って声でびっくり！きゃあ、知子ちゃーん と思わずハグ この広い東京でバッタリ会