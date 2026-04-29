◇セ・リーグヤクルト0―2阪神（2026年4月29日神宮）ヤクルトは阪神との首位攻防戦で零敗を喫し、ゲーム差なしの2位に後退した。先発の山野太一投手（27）は5回2/3を5安打2失点（自責1）で今季初黒星。打線は阪神・高橋を攻略できずわずか3安打に抑え込まれた。池山隆寛監督（60）は今季4度目の零敗を振り返り「相手投手が素晴らしかったというところですね」と今季3度目の完封勝利を達成した阪神・高橋を称賛した。特